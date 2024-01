Roma: Msi (Fd'I), solidarietà a operatori sanitari aggrediti, concentrarsi su sicurezza città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è accaduto nel campo rom di via Candoni a Roma "è molto grave" per questo "è importante riportare in primo piano il tema della sicurezza nella Capitale". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fd'I, Mariacristina Masi. "Operatori sanitari aggrediti mentre espletavano il proprio dovere a favore della collettività. Tutto ciò a pochi giorni dall'aggressione avvenuta ai danni di una donna lavoratrice alla stazione Termini", spiega. "Alla solidarietà e vicinanza alle vittime di questo spiacevole episodio di violenza gratuita associamo la richiesta di chiarimenti a Gualtieri sulle politiche annunciate negli ultimi anni relative al superamento dei campi rom - spiega -. Le sassaiole e le aggressioni in via Candoni non sono una novità, già nei mesi scorsi si erano registrati danneggiamenti dei mezzi del trasporto pubblico, si era parlato di una delocalizzazione di cui poi non si è avuta più notizia. Presenteremo un'interrogazione, a tal proposito, per comprendere a che punto sia anche il progetto che puntava alla chiusura definitiva dei campi attraverso lo strumento del Patto di responsabilità solidale finanziato con i Fondi Pon e per avere tutte le informazioni utili su come questa giunta intenda lavorare a politiche di reale integrazione sociale, date le risorse a disposizione annunciate. Da tempo ormai - conclude - si annuncia la chiusura di alcuni campi, tra cui proprio quello di via Candoni, senza però dare risposte precise sulle modalità specifiche. Un anno fa circa si era dato il via a iniziative di aiuto economico tese all'inserimento sociale, vorremmo comprendere se si sia proceduto a erogare tali aiuti e quali siano stati i criteri".(Com)