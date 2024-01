Spagna: Vox, popolari propongono scioglimento organizzazioni proreferendum perché gli conviene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce di Vox al Congresso dei deputati spagnolo, Pepa Rodriguez de Millan, ha dichiarato che il Partito popolare (Pp) propone di sciogliere le organizzazioni che promuovono i referendum perché "gli conviene" dopo il "fallimentare" incontro con Uniti per la Catalogna (JxCat) per l'investitura alla presidenza del leader conservatore Alberto Nunenz Feijoo. L'esponente del partito sovranista lo ha detto in alcune dichiarazioni all'emittente "Tve" dopo che il Pp ha proposto di sciogliere le organizzazioni che promuovono referendum di autodeterminazione o dichiarano l'indipendenza di una parte del territorio nazionale. Rodriguez de Millan ha detto che Vox "apprezza" la proposta del Pp e che la "condivide", ma ha ricordato che non ha mai avuto l'appoggio del partito di Feijoo in iniziative simili. La portavoce ha attribuito ciò al fatto che "ora, mentre la presentano, credono che sia qualcosa di buono e non prima perché era stata presentata da Vox". Quindi, a suo avviso, il Pp, non appoggiando il progetto, "non ha pensato al bene del popolo spagnolo, ma alla propria convenienza". (Spm)