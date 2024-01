Speciale scuola: Zambia, epidemia di colera, rientro a scuola dopo le vacanze slitta di tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Zambia le scuole riapriranno con tre settimane di ritardo dopo le vacanze natalizie a causa di un’epidemia di colera. Il ministro dell'Istruzione dello Zambia ha "ordinato che durante la chiusura prolungata, tutti gli istituti di apprendimento dovrebbero essere accuratamente ripuliti, avere acqua pulita e strutture igienico-sanitarie, punti adeguati per lavarsi le mani e disinfettanti", ha affermato il suo dipartimento in una nota. Sia gli studenti delle scuole primarie che quelle secondarie avrebbero dovuto ritornare in classe lunedì prossimo, 8 gennaio, ma ora riprenderanno il 29 gennaio, ha fatto sapere il ministero dell'Istruzione. Domenica scorsa il ministero della Salute ha dichiarato che dall’ottobre 2023 sono stati registrati 3.015 casi di colera e 98 decessi. In precedenza aveva avvertito che l’epidemia stava minacciando la “sicurezza sanitaria” del Paese. (Res)