Speciale scuola: Municipio Roma V, assurdo colpo di mano giunta Rocca con dimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo "sconcertati e dispiaciuti da questo colpo di mano della giunta regionale sul dimensionamento scolastico. Una decisione che non tiene conto delle richieste dei territori e dei più fragili. In barba alle delibere dei consigli d'istituto e ai pareri negativi espressi dal Comune di Roma, la scuola Pirotta è stata accorpata all'I.C. Luca Ghini, sopprimendo una dirigenza da un territorio come il Quarticciolo, evidenziando un passo indietro dello Stato, in un territorio ove è fondamentale il presidio". Lo dichiarano in una nota congiunta Mauro Caliste presidente del Municipio Roma V e Cecilia Fannunza assessore alle Politiche scolastiche. "Fare cassa sulla pelle delle persone non può e non deve lasciarci indifferenti. La scuola come importante agenzia formativa deve rappresentare un sostegno per le famiglie, salvaguardando le scelte didattiche ed educative. Esprimiamo quindi una totale contrarietà alla scelta superficiale della Giunta Regionale", conclude la nota. (Com)