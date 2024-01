Speciale scuola: Municipio Roma VII, accorpamento Regione Lazio trascura esigenze famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio procede "all'accorpamento forzato di molte istituzioni scolastiche nel Lazio. Un colpo di mano che avviene contro quanto deciso dalla Conferenza regionale permanente per l'istruzione, convocata dallo stesso assessore regionale Schiboni il 19 dicembre scorso e nella quale si è votato un piano condiviso con i Municipi, Roma Capitale, l'Area Metropolitana e gli istituti scolastici, dove si definivano solo due accorpamenti per la Città metropolitana di Roma di cui uno relativo a Roma Capitale". Lo dichiarano in una nota il presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, l'assessore Politiche educative Marcello Morlacchi e il presidente della commissione scuola Fabrizi Grant. "E' una decisione arbitraria, mossa dalla volontà del Ministero di procedere a tagli lineari contro le indicazioni espresse dai territori e dalle scuole stesse: accorpamenti scriteriati, anche tra istituti molto lontani tra loro e spesso in territori delicati e con molte contraddizioni - continua la nota del Municipio VII -. Nel nostro Municipio è previsto l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo via Francesco Gentile 40 con l'Istituto Comprensivo Guido Milanesi. I due Istituti si trovano a distanza notevole e in due territori totalmente diversi. L'accorpamento non ci sembra dettato da esigenze territoriali né da logiche di contesto ma semplicemente il risultato di una somma algebrica in base al numero degli alunni, che trascura completamente le esigenze delle famiglie, le realtà e le connessioni territoriali, e non in ultimo le Comunità Educanti delle quali le scuole sono il centro", conclude la nota. (Com)