Inflazione: Serracchiani (Pd), Urso esulta e famiglie fanno rinunce

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e gli altri esponenti del governo e della destra "che esultano per dati Istat che confermano il salasso subito dalle famiglie italiane, ci chiediamo dove vivono e quali negozi frequentano". Lo ha detto la deputata del Pd, Debora Serracchiani, commentando le parole del ministro Urso, che esprime soddisfazione per i dati Eurostat sull'inflazione. "Uno zero-virgola in meno di inflazione viene spacciato come un successo mentre l'esperienza quotidiana delle persone è fatta di prezzi che aumentano, di rinunce e di sacrifici. E parliamo di beni di consumo essenziali come i trasporti o gli alimentari, contro cui è stato ininfluente il 'carrello tricolore' della Meloni. C'è una questione sociale ed economica che va affrontata, non tacendo come ha fatto Meloni in conferenza stampa", ha concluso Serracchiani. (Rin)