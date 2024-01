Clima: Costa (M5s), perdita capitale naturale è danno che vale 1,3 per cento di Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono dei danni in genere non contabilizzati quando si parla di cambiamenti climatici, come la perdita di capitale naturale che si riflette direttamente sul Pil che potrà registrare un -1,3 per cento nel 2100 se non si inverte la tendenza". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, coordinatore del Comitato Pianeta 2050 del Movimento cinque stelle, commentando lo studio pubblicato su "Nature" e messo a punto dagli scienziati dell'università della California Davis e dall'Istituto di Oceanografia Scripps di San Diego a cui ha partecipato il Cmcc, il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici. "Secondo il trend attuale nel 2100 potremmo perdere il 9 per cento di capitale naturale - continua Costa - e le economie dei singoli Paesi ne subiranno le conseguenze". "In questo 2024 appena iniziato e con un Piano di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici appena presentato dal Mase che prospetta scenari molto preoccupanti per l'Italia, hotspot del Mediterraneo, la ricerca di Nature deve far agire immediatamente il governo affinché attui una strategia di protezione del nostro capitale naturale e se ne faccia portatrice in Europa, non opponendosi alle politiche di conservazione come ha fatto in occasione dell'approvazione della Restoration Law europea", conclude Costa. (Rin)