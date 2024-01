Ucraina: governatore di Kharkiv, Russia utilizza missili di produzione straniera per gli attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni le forze russe hanno utilizzato i missili di produzione straniera per attaccare la regione di Kharkiv. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synehubov, precisando che gli specialisti competenti stanno conducendo tutte le ricerche necessarie per stabilire il Paese di origine dei missili. "La marcatura di questi missili è stata cancellata. Tuttavia, ciò che possiamo vedere è che il Paese di produzione non è la Federazione Russa. Quando ci saranno informazioni più accurate dallo Stato Maggiore e dalla nostra intelligence lo comunicheremo immediatamente", ha aggiunto Synehubov. (Kiu)