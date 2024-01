Molise: smaltimento liste d'attesa, chiamate a tappeto da azienda sanitaria regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smaltire le liste d'attesa ed offrire un servizio efficiente permettendo ad altri cittadini di prenotare prestazioni: resta questo uno degli obiettivi dell'Asrem (l'azienda sanitaria regionale). L'azienda sanitaria, infatti, oltre al tradizionale call center ha attivato, all'insegna dell'intelligenza artificiale, un sistema informatico di telefonate che, già a partire dal 3 gennaio, è entrato in funzione contattando, dal numero fisso 0874/313100, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, gli utenti che dal prossimo 15 gennaio sono inseriti nelle prenotazioni. Una voce registrata chiede al singolo se è il destinatario dell'appuntamento sollecitando la conferma o la disdetta dello stesso. Qualora il cittadino arrivi al termine della chiamata manifestando le proprie intenzioni riceverà poi un messaggio di promemoria sul cellulare, a prescindere se abbia o meno cancellato l'appuntamento. Nel caso di mancata risposta per tre volte consecutive, il sistema posticiperà la telefonata al giorno successivo. Se mai, invece, fosse l'utente a richiamare il numero fisso, un operatore darà assistenza dalle 8e30 alle 14.00 egualmente per avere conferma o disdetta della prestazione. (segue) (Gru)