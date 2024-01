Molise: smaltimento liste d'attesa, chiamate a tappeto da azienda sanitaria regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella circostanza, salvo gravi motivazioni, l'Asrem precisa che l'eventuale cancellazione dell'appuntamento è obbligatoria, altrimenti sarà applicata una sanzione pari al costo della quota di compartecipazione (ticket) anche agli esenti per reddito, età o patologie invalidanti. All'esordio del servizio (lo scorso mercoledì), che conta 10 linee per garantire fino a 2000 contatti giornalieri, sono state effettuate 631 telefonate. In 343 hanno risposto. 112 cittadini non hanno completato la procedura. 313 hanno confermato la prenotazione, 17 hanno disdetto. Il cittadino che vorrà aggiornare i propri numero di cellulare o indirizzo mail potrà collegarsi al suo fascicolo sanitario o recarsi agli sportelli Asrem per la scelta o la revoca del medico di famiglia, o pediatra, e per le esenzioni. (Gru)