Usa: a dicembre creati 216 mila posti di lavoro, in aumento rispetto a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia statunitense ha creato 216 mila posti di lavoro nel mese di dicembre, superando le aspettative delle previsioni. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, secondo cui la crescita occupazionale di dicembre è stata più forte rispetto a quella registrata a novembre, quando erano stati creati 173 mila posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,7 per cento, per il 23esimo mese consecutivo al di sotto del 4 per cento. I dati più recenti riflettono un’economia e un mercato del lavoro che stanno tornando ai livelli pre-pandemia di Covid. Le assunzioni rimangono stabili e, sebbene i datori di lavoro annuncino meno posti vacanti, non licenziano molti lavoratori. (Was)