Inflazione: Ambrosi (Fd'I), giù per merito anche del "carrello tricolore"

24 luglio 2021

- Se l’inflazione in Italia "ha subìto una frenata lo si deve alle varie iniziative del governo per raggiungere questo obiettivo tra le quali rientra anche ‘il carrello tricolore’ messo a punto grazie a un ‘sistema Italia’ che funziona. Il ministro Urso è riuscito, con impegno e determinazione, a coinvolgere in questa iniziativa circa 32 mila punti vendita nel settore della distribuzione e del commercio. A dispetto dei detrattori, grazie al lavoro straordinario del governo, l’inflazione in Italia è oggi la più bassa d’Europa". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi.(Rin)