- Anas comunica in una nota che in Lombardia è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 45 bis "Gardesana Occidentale" in corrispondenza del km 103, a Limone sul Garda, a causa di una frana. Il personale Anas è impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia del piano viabile.(Com)