Turismo: Roscioli (Federalberghi Roma), stima lieve aumento flussi rispetto allo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto allo scorso anno, in attesa dell'elaborazione dei dati finali che sarà conclusa l'otto gennaio, nel periodo natalizio a Roma "stimiamo ci sia stato un leggero aumento dei flussi turistici quindi, a oggi, consideriamo che sia andata abbastanza bene". Lo ha detto il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, interpellato da "Agenzia Nova". "Abbiamo avuto un numero minore di italiani - ha aggiunto - ma in compenso abbiamo recuperato sui flussi asiatici da Cina, Corea e Giappone. Inoltre abbiamo registrato anche una buona percentuale di americano che normalmente in bassa stagione non vengono a Roma ma probabilmente l'aumento dei voli ha favorito i flussi". Nel periodo di Natale e Capodanno, in campo turistico, "è ovvio che la parte del leone la fa la montagna - ha concluso Roscioli - ma anche le città d'arte sono andate bene. A Roma, ad esempio, il 24 dicembre sera le camere occupate erano in linea con il 23 dicembre sera e questo è un dato buono, non sempre l'andamento è questo". (Rer)