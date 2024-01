Slovenia: ministra Giustizia, sì a stipendi più alti per categoria anche se "con ritardo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte costituzionale sugli stipendi del settore giudiziario in Slovenia verrà attuata, anche se "con ritardo". Lo ha affermato in una dichiarazione ai media la ministra della Giustizia slovena, Dominika Svarc Pipan, sulla decisione del governo di non rispettare la proposta della Corte costituzionale relativa alla necessità dell'aumento degli stipendi a giudici e pubblici ministeri. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta". La ministra, seppur giustificando la rabbia, la frustrazione e le aspettative inattese, ha invitato nel messaggio la categoria al dialogo. "È innegabile che i giudici sono un gruppo speciale, che non sono dipendenti pubblici ma funzionari di uno dei tre rami del governo. Dobbiamo però renderci conto che non sono l'unico gruppo. Sono uno di quelli che aspettano da troppo tempo una soluzione alla loro situazione, ma non sono gli unici", ha detto Svarc Pipan, aggiungendo che la ricerca di una soluzione sistemica "non significa che la decisione costituzionale non verrà attuata, ma che verrà attuata con ritardo". (segue) (Seb)