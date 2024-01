Slovenia: ministra Giustizia, sì a stipendi più alti per categoria anche se "con ritardo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri in Slovenia si era svolto il primo sciopero dei giudici e dei pubblici ministeri del Paese, i quali avevano interrotto per un'ora le proprie funzioni in segno di protesta contro la decisione del governo di non rispettare la proposta della Corte costituzionale relativa alla necessità dell'aumento degli stipendi del settore giudiziario. Già sei mesi fa la stessa Corte aveva stabilito che gli stipendi di giudici e pubblici ministeri erano troppo bassi rispetto a quelli di altri funzionari statali e che ciò avrebbe potuto comprometterne l'indipendenza. Sebbene il termine per l'esecuzione della decisione sia scaduto ieri, il governo di Lubiana ha risposto che la questione degli stipendi nel settore giudiziario sarà risolta nell'ambito della riforma del sistema salariale della pubblica amministrazione, aggiungendo che bisognerebbe tenere conto anche della difficile situazione finanziaria del Paese dopo le catastrofiche inondazioni dello scorso anno. Intanto la categoria ha annunciato che dal 10 al 24 gennaio si occuperà solo di questioni urgenti in segno di protesta e, oltre che alla stessa ministra della Giustizia, ha invitato il primo ministro Robert Golob a dimettersi. (Seb)