Speciale scuola: Droghei (Pd Lazio), accorpamento danno a studenti

- La Giunta Rocca, ha approvato l'accorpamento di molte istituzioni scolastiche "della nostra Regione. Una scelta che sorprende soprattutto perché, il 19 dicembre, la Conferenza regionale permanente per l'Istruzione aveva approvato il piano di Roma Capitale, condiviso con gli Istituti e i Municipi che seguiva una linea completamente diversa rispetto a quella del governo. Dovevano essere solo due invece, con questa decisione la Regione Lazio intende accorpare 20 istituti del nostro territorio". Lo dichiara in una nota Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice segreteria Pd Roma. "Portando avanti accorpamenti che, in alcuni casi, appaiono scellerati. A Roma ad esempio si uniscono scuole di Municipi diversi, distanti chilometri - aggiunge Droghei -. In un momento storico in cui bisogna lavorare per accorciare le diseguaglianze, anche sociali, aumentate a cause della crisi generata dal covid e dalle guerre, si va a colpire la scuola, il primo luogo dove dovrebbe cominciare il lavoro di ricucitura del tessuto sociale. Questi accorpamenti sono un danno agli studenti innanzitutto. La Giunta Rocca continua i suoi disastri, anche sulla scuola, chinando la testa alle scelte del Governo", conclude. (Com)