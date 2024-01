Speciale scuola: Sabatini (Fd'I), ridimensionamento ottimo lavoro frutto di condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, Daniele Sabatini, in una nota esprime "grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla giunta regionale nel definire il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2024/2025". Un lavoro "frutto di ascolto e condivisione con il Consiglio regionale e con i territori - prosegue -. I colleghi dell'opposizione hanno evidentemente dimenticato le lunghe giornate trascorse presso la commissione Istruzione a dibattere e a chiedere valutazioni più approfondite e accurate in grado di garantire un maggiore equilibrio fra le disposizioni ministeriali e le esigenze territoriali. Non è un caso se oggi, in considerazione anche di una deroga introdotta dal governo, i dimensionamenti nel Lazio hanno coinvolto soltanto 20 istituti contro i 37 inizialmente richiesti dal decreto ministeriale 127/2023. Ciò - aggiunge - è stato possibile anche grazie a una sana interlocuzione fra Regione Lazio e governo che ha consentito di tenere in debita considerazione la richiesta di valorizzazione delle tipicità territoriali, oggi garantita dalla consistente riduzione del numero di plessi dimensionati". (Com)