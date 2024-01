Turismo: Brocchi (Assoturismo Roma), 80 per cento camere occupate tra 29 dicembre e 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il periodo delle festività natalizie a Roma "tra il 29 dicembre e il 6 gennaio abbiamo registrato un'occupazione all'80 per cento delle camere d'albergo, un buon segno per il turismo". Lo ha il presidente di Assoturismo Roma, Daniele Brocchi, interpellato da "Agenzia Nova". Per quanto riguarda i flussi collegati al concerto-evento di Capodanno "abbiamo registrato un incremento nell'extralberghiero con molti giovani in arrivo da fuori regione e che però si sono fermati esclusivamente la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio", ha aggiunto. In linea generale tuttavia "il 2023 è andato molto bene, abbiamo registrato cifre positive sia per fatturato sia per occupazione delle camere. Per quanto riguarda gli arrivi sono stati in linea con quelli del 2019 ma con una piccola flessione sulla presenza, i turisti si sono fermati per meno giorni", ha concluso. (Rer)