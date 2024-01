Turismo: Roscioli (Federalberghi Roma), aumenta tassa soggiorno ma rifiuti e trasporti al palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla prova degli aumenti della tassa di soggiorno a Roma, i turisti in visita nel periodo natalizio, "non hanno lamentato il costo della tassa in se ma si sono lamentati perchè negli altri Paesi si paga per i servizi della città, tuttavia a Roma questi servizi, dal decoro ai trasporti, non sono adeguati a una Capitale europea". Lo ha il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, interpellato da "Agenzia Nova". "La scarsa pulizia, il vagabondaggio e la sicurezza, soprattutto intorno alla stazione Termini, la mobilità e i trasporti purtroppo fanno parte dei mali di Roma. Sicuramente abbiamo trovato poco opportuno chiudere la Ztl durante le feste, perché passato il Natale a Roma non c'era nessuno, soltanto i turisti", ha concluso.(Rer)