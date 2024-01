Turismo: Brocchi (Assoturismo Roma), visitatori lamentano degrado città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla prova degli aumenti della tassa di soggiorno a Roma, tra i turisti in visita nel periodo natalizio nella Capitale, "abbiamo fatto un piccolo sondaggio e tutti si lamentano del degrado e della sporcizia che c'è in città: la tassa di soggiorno a Roma, dopo gli aumenti, è quella più alta d'Europa. E i turisti sono anche molto magnanimi sulla città cantierizzata, capiscono che la città va verso il Giubileo, ma non capiscono affatto come mai la città sia lurida". Lo ha detto il presidente di Assoturismo Roma, Daniele Brocchi, interpellato da "Agenzia Nova". "I nostri associati non hanno approvato gli aumenti della tassa di soggiorno a Roma a carico del cliente - ha precisato Brocchi - perché generano forti flessioni dei gruppi organizzati e delle famiglie, in particolare. E anche sugli aumenti per l'occupazione di suolo pubblico ci siamo detti contrari perché il decoro della città non è adeguato a una Capitale europea", ha concluso.(Rer)