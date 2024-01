Balneari: FI Lazio, presentata mozione in Consiglio regionale per sostenere imprese del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia nel Lazio "sostiene gli operatori balneari per difendere le imprese italiane" e per questo ha presentato una mozione in Consiglio regionale per "supportare chi opera sul demanio marittimo, lacuale e fluviale". Lo comunicano in una nota i consiglieri di Forza Italia del Lazio. "Nei nostri stabilimenti ci sono decenni di lavoro e la storia di generazioni di famiglie che hanno fatto impresa e turismo in Italia. Abbiamo presentato questa mattina una mozione in Consiglio regionale del Lazio, a prima firma del consigliere Cosmo Mitrano, sottoscritta anche dai consiglieri Nazzareno Neri e Angelo Tripodi, con la quale chiediamo all'aula di impegnare il presidente Rocca e la giunta a supportare chi opera sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, sollecitando le istituzioni nazionali, nella Conferenza Stato-Regioni, affinché sia data il prima possibile certezza normativa al settore", spiegano. "Parliamo di un segmento su cui si basa una parte importante dell'offerta turistica, fondamentale per l'economia della nostra regione e, in generale, di tutto il Paese", aggiungono. (segue) (Com)