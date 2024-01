Balneari: FI Lazio, presentata mozione in Consiglio regionale per sostenere imprese del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare "chiediamo che il Tavolo tecnico organizzato dal governo velocizzi i lavori di mappatura delle concessioni demaniali - proseguono i consiglieri di FI del Lazio - per stabilire se sussista o meno la scarsità della risorsa e consentire così alle imprese di sapere se possono programmare la futura stagione balneare con interventi strutturali e investimenti. Laddove venisse determinata l'effettiva scarsità della risorsa naturale disponibile chiediamo che la Regione promuova, alle istituzioni nazionali, la possibilità di estendere i termini della concessione fino al 31 dicembre del 2025, visto che i tempi per le eventuali successive procedure di gara rischierebbero di dilungarsi fino all'attuale scadenza delle concessioni, fissata la 31 dicembre di quest'anno. Si permetterebbe così una gestione ottimale del demanio. Inoltre - aggiungono - nel rispetto del lavoro svolto e degli investimenti effettuati, è fondamentale che venga riconosciuto, nella eventuale disciplina delle procedure di evidenza pubblica, tra i criteri per l'assegnazione delle concessioni, il valore di mercato dell'azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto dell'avviamento, degli investimenti effettuati, dei beni materiali e immateriali, della remunerazione del capitale investito, da porre a carico del concessionario entrante e in favore di quello uscente". (Com)