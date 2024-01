Inflazione: De Priamo (Fd'I), dati confermano ripresa e deludono i gufi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Gli interventi del governo, "per alleggerire il carico fiscale e dare più peso ai redditi degli italiani, danno risultati concreti e visibili". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Chi gufava e sperava in un freno all'economia italiana, per attaccare il governo, sarà certamente rimasto deluso dai dati del conto trimestrale pubblicati dall'Istat. Diminuisce la pressione fiscale, aumentano il potere di acquisto e il risparmio delle famiglie e aumenta la spesa", ha aggiunto. "Al di là delle chiacchiere di chi attacca le scelte del governo Meloni e, magari, sperava che l'economia delle famiglie continuasse con il trend discendente, il rapporto dell'Istat indica che la strada intrapresa è quella giusta. Ci dispiace per i gufi, ma preferiamo gioire per il miglioramento delle condizioni delle tasche degli italiani", ha concluso De Priamo. (Rin)