Iraq: leader Hezbollah esprime condoglianze per attacco Usa a Baghdad

- Il segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha espresso le proprie condoglianze all'Iraq per l'attacco missilistico statunitense di ieri a Baghdad contro un quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene filoiraniane a maggioranza sciita), in cui sono stati uccisi due alti ufficiali. Nel suo secondo discorso televisivo dall'uccisione a Beirut di Saleh al Arouri, vicepresidente dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, il segretario generale di Hezbollah ha detto: "Oggi c'è l'opportunità di sbarazzarsi della presenza delle forze Usa in Iraq e della menzogna della narrativa statunitense sulla lotta contro lo Stato islamico. Oggi l'Iraq, con il suo attuale governo, ha un'occasione storica per far sì che i criminali occupanti statunitensi" lascino il Paese. (Lib)