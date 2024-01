Roma: Marinone (Pd), online bando servizio civile universale, 142 posti per giovani di Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sul sito del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero. I progetti previsti da Roma Capitale per l'annualità 2024/2025 sono 12, suddivisi in diversi programmi, per un impiego complessivo di 142 giovani e riguardano i settori della Sovrintendenza capitolina e dell'istituzione biblioteche. Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda. Lo comunica in una nota il consigliere capitolino e delegato alle Politiche giovanili di Roma, Lorenzo Marinone. "I giovani rappresentano una risorsa importante da sostenere e attrarre e con il servizio civile avranno l'opportunità di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, monumentale, archeologico ed ambientale della nostra città - spiega -. Abbiamo una generazione di giovani capace, smart, intelligente e curiosa che merita di essere valorizzata e incentivata". (segue) (Com)