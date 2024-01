Roma: Marinone (Pd), online bando servizio civile universale, 142 posti per giovani di Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un rimborso di 507,30 euro mensili. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda online raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo preposto e accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale Spid di livello di sicurezza 2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2024. L'Ufficio del Servizio Civile di Roma Capitale è disponibile a offrire una consulenza di orientamento in relazione alla scelta del progetto. Ogni informazione nelle pagine del Servizio Civile di Roma Capitale. (Com)