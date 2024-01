Viterbo: arrestate altre due persone per l'omicidio di Salvatore Bramucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati anche le ultime due persone ritenute complici nell'assassinio di Salvatore Bramucci, ucciso con diversi colpi di pistola sull'uscio di casa a Viterbo, ad agosto del 2022. I carabinieri del comando locale hanno notificato stamattina all'alba le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Giudice per le indagini preliminari della procura di Viterbo: uno degli indagati appartiene alla cerchia familiare della vittima, un altro è vicino agli esecutori materiali già identificati e arrestati nelle prime battute delle indagini. Le custodie cautelari, per uno in carcere per l'altro ai domiciliari con braccialetto elettronico, sono scaturiti dopo gli arresti avvenuti subito dopo l'omicidio: nella prima fase delle indagini infatti era stato accertato che tre persone, a bordo di due auto, una delle quali rubata, avevano raggiunto la località rurale di Acquafredda e avevano atteso l’uscita della vittima dalla propria abitazione per freddarla con sei colpi di pistola. A un mese dal delitto sono arrivati i primi provvedimenti cautelari a carico di due italiani, residenti nella periferia est di Roma. I successivi approfondimenti hanno consentito di appurare che gruppo si è mosso sulla base di precise indicazioni fornite da una donna, interna al contesto familiare della vittima. Così a settembre scorso la donna, legata alla vittima da stretto vincolo familiare è stata arrestata.(Rer)