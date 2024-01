Iraq: forze di sicurezza, attacco a Baghdad condotto da Usa senza informarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell'Iraq hanno affermato che l'attacco missilistico statunitense di ieri a Baghdad contro un quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene filoiraniane a maggioranza sciita) "è stato condotto direttamente (dagli Usa) senza che nessuna entità militare o di sicurezza irachena ne fosse a conoscenza". Lo ha dichiarato l'ufficio comunicazione delle forze di sicurezza irachene in una nota ufficiale, secondo cui il bombardamento di ieri "danneggia completamente il rapporto" tra le forze irachene e la Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, a guida Usa, ed "è una chiara violazione del mandato legale per cui questa coalizione" è stata creata. Le Forze armate irachene "lavoravano e lavorano tuttora nello spirito di una squadra sotto la guida e le direttive del comandante in capo (il premier Muhammad Shiaa al Sudani)", e "sono sempre pienamente preparate a difendere lo Stato e le sue istituzioni, e ad affrontare qualsiasi violazione della legge". (segue) (Irb)