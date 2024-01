Iraq: forze di sicurezza, attacco a Baghdad condotto da Usa senza informarci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota dell'ufficio comunicazione, si legge che il portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avrebbe affermato che l'attacco di ieri è stato realizzato in cooperazione con le forze di sicurezza irachene. Tuttavia, durante un briefing con la stampa, il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, ha semplicemente affermato che "le forze statunitensi sono in Iraq su invito del governo iracheno", aggiungendo: "Sono lì per una sola ragione, ovvero per sostenere la missione di sconfitta dell'Is. Continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner iracheni per quanto riguarda la sicurezza delle nostre forze". Nel corso del briefing, Ryder ha riferito la conferma del Pentagono del bombardamento a Baghdad, a seguito del quale sono rimasti uccisi due alti ufficiali delle Pmu. (Irb)