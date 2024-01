Scuola: Caudo-Biolghini (Rf), sconcerto per dimensionamento da parte Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Roma futura in Campidoglio, Giovanni Caudo, e la consigliera di Roma futura, Tiziana Biolghini, esprimono in una nota "sconcerto di fronte alla decisione della Regione Lazio di accorpare in maniera forzata tanti istituti scolastici e speriamo che questo nuovo anno possa iniziare con la volontà positiva di fare marcia indietro riconoscendo l'importanza di ciascuno di questi luoghi e accogliendo le indicazioni contrarie espresse da Roma Capitale e dalle scuole. Ci uniamo dunque all'appello dell'assessora Claudia Pratelli - affermano - a portare avanti un piano condiviso con i territori ed evitare impostazioni calate dall'alto che nulla hanno a che vedere con l'obiettivo della valorizzazione dell'istruzione come patrimonio per le future generazioni. Seguire una logica soltanto contabile non può portare a risultati positivi, soprattutto in un ambito così delicato come quello scolastico influenzato anche dalle specificità dei vari quartieri. Per queste ragioni, non possiamo accettare il ridimensionamento della rete scolastica in zone molto estese e aree distanti della Capitale o l'attacco a un presidio scolastico in quartiere come il Quarticciolo". (Com)