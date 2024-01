Terrorismo: arrestato a Tripoli “l’emiro” dello Stato islamico in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di deterrenza per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata (Rada) della Libia ha ufficializzato l’arresto a Tripoli di Hashim Bousidra, noto come “Khubayb”, considerato il leader dello Stato islamico in Libia. Secondo le autorità di sicurezza libiche, Khubayb era il principale responsabile dell’ingresso dei terroristi in Libia e dei loro spostamenti tra le città libiche, prima di essere promosso al rango di “emiro” della cosiddetta provincia libica dello Stato islamico. L’agenzia anti-terrorismo libica ha riferito di aver avuto notizia dei movimenti dell’uomo da sud verso la capitale Tripoli e di averlo arrestato “senza (aver subito) alcuna perdita”. La confessione di Khubayb, riferisce ancora Rada, sarà pubblicata “nei prossimi giorni”. (segue) (Res)