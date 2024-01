Terrorismo: arrestato a Tripoli “l’emiro” dello Stato islamico in Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese di agosto 2023, il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun, l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite ce con sede a Tripoli), Abdulhamid Dabaiba, aveva annunciato l'arresto di Tariq Anwar, noto come Abu Issa, un leader dello Stato islamico considerato “la mente” dietro agli attacchi contro la sede dell’Alta Commissione elettorale, della National Oil Corporation e del ministero degli Affari esteri perpetrarti rispettivamente a maggio, settembre e dicembre 2018. Secondo quanto riferito da Dabaiba, Abu Issa aveva giurato fedeltà allo Stato islamico davanti a diversi leader dell'organizzazione nel cosiddetto “Emirato di Bengasi" prima che il gruppo terroristico lasciasse la città dopo un presunto accordo con le milizie di Khalifa Haftar nel 2017.A maggio 2023, la Corte d’appello Misurata aveva condannato a morte 35 membri dello Stato islamico (Is) arrestati durante la guerra delle milizie attive nell’ambito dell’operazione libica “Al Bunian al Marsus” (edificio dalle fondamenta solide) contro le “bandiere nere” del sedicente Califfato nel 2016 a Sirte. Quest’ultima città, dalla forte valenza simbolica e strategica in Libia, ha visto l’ascesa e il tramonto dello Stato islamico, estirpato dalla città nel dicembre del 2016, ma a caro prezzo, dalle milizie di Misurata: circa 2.000 tra morti e feriti, soprattutto giovani. Al punto che vi è un problema nel celebrare i matrimoni perché mancano fisicamente gli sposi. Dopo la sconfitta militare, l’organizzazione terroristica non è più riuscita ad avere alcun controllo significativo nel paese ed ha subito gravi battute d’arresto e attacchi nella Libia occidentale, centrale e meridionale. (Res)