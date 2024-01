Ue: Tajani, Forza Italia rappresenta Ppe nel Paese e sarà determinante per qualsiasi maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia rappresenta il Partito popolare europeo nel Paese e sarà determinante per qualsiasi maggioranza. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa tenuto a Parigi dopo la cerimonia funebre in onore dell’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors. Il Ppe "sarà il partito chiave", ha detto il titolare della Farnesina. "Personalmente mi auguro di avere una maggioranza al Parlamento di Bruxelles che permetta più omogeneità, cioè liberali, conservatori e popolari", ha aggiunto. "È possibile farlo? Io sono riuscito a farlo quando venni eletto presidente del Parlamento europeo da quella maggioranza" ma "l'importane è la stabilità delle istituzioni", ha poi affermato Tajani. (Frp)