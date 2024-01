Sardegna: Quartu Sant'Elena, parte progetto forestazione urbana in quartiere Quartello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Quartu Sant'Elena parte un progetto “pilota” per la realizzazione di nuovi spazi verdi in città, per un valore complessivo di 287 mila euro. Parte da Quartello la rivoluzione verde dell’Amministrazione comunale, con una serie di interventi finalizzati a contrastare gli effetti del riscaldamento globale attraverso opere di forestazione urbana e periurbana. Il progetto rientra nell’ambito delle azioni finanziate dal Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, nell’ambito del proprio “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. Il progetto contempla un intervento di forestazione urbana localizzato principalmente nella zona sud-est del Centro urbano ed esteso alla parte iniziale della zona litoranea con l'intento di limitare le superfici altamente riflettenti e creare aree il più possibile ombreggiate. (segue) (Rsc)