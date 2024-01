Sardegna: Quartu Sant'Elena, parte progetto forestazione urbana in quartiere Quartello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è l'attenuazione delle temperature associate all'isola di calore ma l'intervento consentirà di aumentare la socialità tra cittadini mediante la fruibilità di aree attualmente incolte ed in alcuni casi addirittura abbandonate. Un notevole beneficio lo si otterrà anche in termini di decoro urbano. L’intervento sarà poi esteso a tutto il resto del territorio comunale, previa individuazione di nuove fonti di finanziamento. Una parte del finanziamento verrà utilizzato inoltre per dotare il Comune di Quartu Sant'Elena del "Piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici", utile per individuare e codificare le tipologie costruttive e le linee guida a cui ci si dovrà unifirmare a livello territoriale per far si che le varie tipologie di intervento seguano un criterio individuato e non siano lasciati al libero arbitrio dei singoli. (Rsc)