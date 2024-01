Speciale difesa: Corea del Nord, Kim ispeziona stabilimento per la produzione di lanciatori per missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jng-un, ha visitato uno stabilimento destinato alla produzione di veicoli trasportatori-elevatori-lanciatori (Tel) per missili balistici. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”), che pubblica anche alcune fotografie in cui compare assieme a Kim la figlia Ju-ae. Durante l’ispezione, Kim ha sollecitato ad aumentare ulteriormente la produzione di lanciatori per missili in vista di un "confronto militare" con la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Il leader nordcoreano ha elogiato i responsabili dello stabilimento, affermando che è già stato "superato l'obiettivo" di produzione di lanciatori "stabilito dai funzionari del partito nel 2023". Fabbriche di armamenti come quella visitata oggi sono cruciali per "rafforzare le capacità di difesa del Paese", ha aggiunto il leader nordcoreano, citato dai media di Stato. La visita di Kim coincide con le accuse rivolte dagli Stati Uniti a Pyongyang di aver fornito missili balistici alla Russia, e con una vasta esercitazione di artiglieria effettuata dalle forze armate nordcoreane vicino al confine marittimo di fatto con la Corea del Sud. (Git)