Speciale difesa: Taiwan, “Cna”, ministero Difesa acquisterà pezzi di ricambio Mirage 2000-5 dalla Francia

- Il ministero della Difesa di Taiwan dovrebbe acquistare dalla compagnia aerospaziale francese Safran Aircraft Engines pezzi di ricambio per i motori dei caccia Mirage 2000-5 dal valore di 328 milioni di dollari. Lo rivelano fonti riservate all’agenzia di stampa taiwanese “Central News Agency”, precisando che i pezzi di ricambio saranno destinati alla flotta con sede nelle base aerea di Hsinchu, nel nord dell’isola. Se confermato, si tratterebbe del terzo contratto stipulato dal ministero con aziende straniere per la manutenzione dei caccia Mirage 2000-5, in servizio da circa 20 anni. I jet, di fabbricazione francese, vengono dispiegati per garantire la sicurezza dello spazio aereo settentrionale di Taiwan. (Res)