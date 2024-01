Speciale difesa: Serbia, ministro Difesa, reintroduzione obbligo servizio militare non serve a prepararsi per una guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reintroduzione dell'obbligo del servizio militare in Serbia non serve a prepararsi per una guerra. Lo ha affermato il ministro della Difesa Milos Vucevic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Pink", commentando l'annuncio dato ieri dallo Stato maggiore delle Forze armate serbe sulla proposta per la reintroduzione nel Paese dell'obbligo del servizio militare inviata al presidente della Repubblica e comandante in capo, Aleksandar Vucic. "L'esercito deve essere il più forte fattore di difesa per tutti coloro che non vogliono il bene della Serbia e il ministero non rinuncia a questa iniziativa", ha spiegato il ministro. Vucevic ha quindi sottolineato che il servizio militare obbligatorio verrà "adattato allo stile di vita moderno" e che sicuramente "non durerà più di quattro mesi", aggiungendo che la decisione sul suo ripristino richiede la "formazione completa dell'infrastruttura militare". "È meglio investire nel proprio esercito che nutrire quello di qualcun altro", ha spiegato Vucevic, sostenendo di prevedere un dibattito di diversi mesi nel Parlamento sulla questione per arrivare a una decisione finale. Nel settembre del 2010 il governo serbo aveva deciso di sospendere l'obbligo del servizio militare, proposta adottata dal Parlamento di Belgrado un mese dopo. (Seb)