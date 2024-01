Lombardia: Sertori, bando per migliorare gestione idrica malghe, alpeggi e rifugi un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 96 le domande presentate per il bando regionale 'Piccoli bacini 2023', per investimenti totale di circa 10 milioni di euro e una richiesta di contributo regionale per oltre 7 milioni. "Il bando - dichiara l'assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori - promuove il miglioramento della gestione della risorsa idrica nei territori montani sostenendo concretamente l'attività agricola (malghe e alpeggi) e ricettiva (rifugi) e le funzioni di antincendio boschivo". "La risposta ottenuta - continua Sertori - evidenzia quanto l'iniziativa proposta soddisfi un'esigenza reale dei territori montani". La misura finanzia con 5,6 milioni di euro a fondo perduto interventi di realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di piccoli bacini e sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, nonché dei relativi sistemi di adduzione e distribuzione. Le risorse sono destinate a enti pubblici e a soggetti privati, quali Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità Montane, imprese agricole, proprietari e gestori di malghe, alpeggi e rifugi e consorzi forestali e d'alpeggio. "Regione Lombardia - conclude l'assessore Sertori - considera di primaria importanza supportare le attività economiche che salvaguardano il territorio montano e contrastano lo spopolamento delle aree decentrate". (Com)