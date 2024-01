Napoli: Cirillo (+Europa), serve tavolo sicurezza su sanitari aggrediti in Commissione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il caso dell'infermiera aggredita nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, il consigliere regionale campano Luigi Cirillo (+Europa) chiede "la costituzione di un tavolo di lavoro con la direzione regionale per la Salute, la prefettura e le organizzazioni sindacali presso la Commissione regionale sanità". "Urge una soluzione immediata per potenziare la sicurezza nei presidi ospedalieri e nei pronto soccorso sul territorio per prevenire e contrastare le violenze al personale sanitario", ha detto Cirillo. "L'obiettivo – ha proseguito il consigliere regionale - è attivare un servizio di presidio di polizia fisso negli ospedali, per estirpare questo odioso fenomeno alla radice e proteggere il personale sanitario, già costretto a turni massacranti e a continue emergenze". "Le violenze su medici ed infermieri si moltiplicano – ha concluso Cirillo -, lo scorso 22 luglio c'è stata una gravissima aggressione al pronto soccorso di Giugliano e questi casi si moltiplicano ogni giorno che passa. Ora basta. Occorre intervenire e per stroncare urgentemente e definitivamente questi atti criminali".(Ren)