Governo: Borghi (Iv), nell'opposizione Renzi è leader con marcia in più

- L'intervista di Matteo Renzi oggi a "Repubblica" "centra una serie di punti politici, e dimostra che nel campo dell'opposizione è il leader con una marcia in più". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Sul piano politico, Matteo rileva come le reticenze e le bugie della premier in conferenza stampa tradiscono una debolezza insita che si scarica sull'azione di governo (e sul bisogno di circondarsi di 'yes man'). Inoltre, il bisogno di 'chiamare' Elly Schlein conferma la volontà di cercarsi un comodo 'sparring partner'. E, da ultimo, il tema delicatissimo della polizia penitenziaria: su questo andremo a fondo, in ogni sede, perché non può esistere l'idea di una 'falange' personale del governo", conclude Borghi. (Rin)