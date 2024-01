Napoli: domande di partecipazione al Servizio civile fino a 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna l'opportunità del Servizio civile universale: fino alle ore 14 del 15 febbraio è possibile presentare domanda di partecipazione. Il Comune di Napoli, nell'ambito del bando servizio Civile universale, ha presentato il Progetto denominato "Napoli città dei giovani 2023" destinato a 35 aspiranti giovani volontari. I volontari di Servizio civile dovranno svolgere le attività per cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana e per un periodo di dodici mesi. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. "Il servizio civile - ha sottolineato l'assessora al Lavoro ed ai giovani Chiara Marciani - permetterà a tanti giovani di vivere un'esperienza unica al servizio del proprio territorio, della propria città e di orientarsi nel mondo del lavoro. Grazie ai progetti vincitori sarà possibile stare a diretto contatto con tante realtà diverse e crescere in consapevolezza, conoscenza ed empatia. Un'occasione preziosa per pensare al proprio futuro e acquisire nuove competenze e nuove conoscenze". (Ren)