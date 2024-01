Delors: Tajani, primo pensiero oggi va a lui e al suo messaggio per un'Europa unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo pensiero oggi va a Jacques Delors, recentemente scomparso, e al suo messaggio: l'Europa deve essere unita e guardare al futuro". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa tenuto a Parigi dopo la cerimonia funebre in onore dell’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors. "Non abbiamo percorsi diversi da seguire", ha spiegato il titolare della Farnesina, aggiungendo che l'Europa è "l'unica possibilità che abbiamo" per essere "protetti" e per "competere a livello globale con la Cina, l' India, la Russia, il continente africano". "Sessanta milioni di italiani non possono essere competitivi nel resto del mondo da soli", ha dichiarato Tajani. (Frp)