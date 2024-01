Speciale difesa: Crimea, Forze armate ucraine, attacco contro Sebastopoli ha causato danni a difese russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco ucraino lanciato ieri contro la città di Sebastopoli, in Crimea, ha causato danni significativi al sistema di difesa russo della penisola. Lo ha detto nel corso di una diretta televisiva la portavoce del Raggruppamento meridionale delle Forze di difesa ucraine, Nataliya Humenyuk. "Non solo è stato colpito un posto di comando”, ma ci sono anche “gravi danni al sistema di difesa nella penisola di Crimea", ha detto Humenyuk. Secondo la portavoce, quello di ieri non è stato il primo attacco che ha costretto le forze russe a riorganizzare seriamente il sistema di difesa. (Kiu)