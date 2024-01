Speciale difesa: Tajani, un’Europa con sua politica estera e di difesa è unica soluzione per contare a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è sempre qualcuno "che non crede nell’Europa, ma commette un grande errore: continuare a sognare un’Europa che sia protagonista nel mondo con una sua politica estera e con una sua politica di difesa credo sia l’unica soluzione possibile per contare a livello globale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Parigi, a margine della cerimonia funebre in onore dell’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors. “Le grandi sfide con la Cina, la Russia e l’India sono sfide economiche e politiche. Noi siamo parte dell’Occidente, ma non possiamo non essere in prima linea con delle proposte e delle idee, e svolgere un ruolo. Lo può fare solo l’Europa, e questo anche grazie a una forte presenza dell’Italia nelle istituzioni comunitarie”, ha affermato Tajani. (Frp)