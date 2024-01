Russia: Putin incarica governo di finanziare attività di sviluppo culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di mantenere i finanziamenti per le attività di sviluppo culturale. Il decreto presidenziale è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. "Il governo della Federazione Russa deve garantire la conservazione dei finanziamenti per le attività di sviluppo culturale nell'ambito del programma statale della Federazione Russa Sviluppo della cultura", si legge nel decreto. Il primo ministro russo Mikhail Mishustin dovrà presentare un rapporto in merito entro il 15 marzo 2024. (Rum)