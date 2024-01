Iran: ministero Interno, arrestati complici dell'attacco vicino a tomba Soleimani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno arrestato alcune persone sospettate di legami con l'attacco avvenuto mercoledì, 3 gennaio, a Kerman, vicino alla tomba dove è sepolto il generale dei pasdaran, Qassem Soeimani, in occasione del quarto anniversario della sua morte a Baghdad in un attacco statunitense. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Interno dell'Iran, Ahmad Vahidi, su X (ex Twitter). "Gli apparati di intelligence sono riusciti a trovare buoni indizi, alcune delle persone coinvolte in questo incidente sono state arrestate, le cui informazioni verranno successivamente riportate dalle agenzie di sicurezza", ha scritto. Vahidi ha aggiunto: "Su un totale di 88 martiri nell'incidente terroristico di Kerman, 54 sono donne e 34 uomini, abbiamo 12 martiri migranti afghani e dieci hanno meno di 10 anni. Ben 30 persone hanno meno di 18 anni anni". Dopo circa 24 ore dall'attacco, lo Stato islamico ha rivendicato la duplice esplosione, causate da due attentatori suicidi. (Irt)