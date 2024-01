Torino: Guardia di finanza scopre slot abusiva, evasione per oltre 3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Torino ha individuato una sala slot abusiva all’interno di un bar del quartiere Parella. L'evasione sarebbe quantificabile in oltre 3 milioni di euro. Anche l’attività commerciale e i dipendenti operavano in nero, in quanto i clienti del bar ricevevano scontrini emessi da un registratore di cassa privo della funzione di comunicazione telematica all’Erario degli incassi giornalieri. Non avendo dichiarato alcun compenso, il gestore del bar aveva anche potuto accedere al beneficio della 'pensione di cittadinanza' di 630 euro mensili. Per questo, oltre alle sanzioni per l detenzione di slot illegali, il titolare è stato denunciato per indebita percezione del reddito di sostegno. (Rpi)