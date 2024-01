Inflazione: Urso, Italia al minimo in Europa, successo di "carrello tricolore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Un’ottima notizia per le famiglie italiane: l’inflazione in Italia è al minimo in Europa, pieno successo del 'carrello tricolore'. Smentiti i profeti di sventura". Questo il commento su X del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, evidenziando i dati Eurostat di oggi, secondo cui nel mese di dicembre l’inflazione in Italia è scesa ancora ad appena lo 0,5 per cento, mentre in Ue è cresciuta al 2,9 per cento, con Francia al 4,1 per cento, Germania al 3,8 per cento e Spagna al 3,3 per cento.(Rin)